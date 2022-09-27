خاص.. فريق السيولة يفصح عن تسليم اصدار طرابلس 140 مليون للجمهورية و40 مليون لشمال أفريقيا

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن تسليم قسم اصدار طرابلس لفروع الجمهورية منطقة طرابلس 140 مليون دينار ، وشمال أفريقيا 40 مليون لفروع منطقة طرابلس وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة مناطق ليبيا .

وبتفاصيل أكثر أفصح فريق السيولة عن الفروع التي تم تسليمها السيولة يوم 24 سبتمبر وتتمثل في فرع سوق الجمعة 40 مليون ، والميدان 5 مليون ، والمقريف 5 مليون والزهراء 5 مليون ، والصريم 7 مليون ، وجنزور الشرقي 5 مليون وبلخير 3 مليون بإجمالي 70 مليون دينار .

وفي يوم 25 سبتمبر تم تخصيص 70 مليون أخرى لفروع الجمهورية طرابلس وتتمثل في باب الجديد 3 مليون والصريم 3 مليون والظهرة 3 مليون وسوق الثلاثاء 3 مليون ، وبن غشير 1.500 مليون ، وتاجوراء 1.500 مليون وغرب طرابلس 2.500 مليون ، وسوق الخميس 1.500 مليون ، وعين زارة 2.500 مليون ، والمهاري مليون ، وطريق السواني 2 مليون ، والشاحنات 1.500 مليون ، ومليتة للنفط مليون .

وفشلوم 2 مليون ، والقادسية مليون ، وبحوث الطاقة 2 مليون ، والتحرير مليون ، واسبيعة 2 مليون ، والحي الجامعي 2 مليون ، والبريد 2 مليون ، وجنوب طرابلس 3 مليون ، والمطار مليون، وحي الأندلس 2 مليون ، وبرج طرابلس 2 مليون ، والمغاربة مليون وبحوث النفط مليون ، وقرحي 2.500 مليون والكريمية 2 مليون ، والدعوة الإسلامية 2 مليون ، ومستشفى القلب 1.500 مليون والميدان 5 مليون ، والمقريف 5 مليون .

كما سلم فريق السيولة بالمركزي سيولة لمصرف شمال أفريقيا سيولة تبلغ 40 مليون ، وتتمثل في فرع تاجوراء 4 مليون وفرع أبو سليم 7.500 مليون ، وفرع سوق الجمعة 3 مليون ، ويفرن 4 مليون ، وجادو 2 مليون والزنتان 3 مليون ، والصيعان 3 مليون ونالوت 4 مليون ، وغدامس 1.500 مليون ، والمؤسسة المصرفية الأهلية “سوق الجين” 8 مليون .

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