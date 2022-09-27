الاقتصاد تبحث مع الاتحاد الأوروبي و خبراء فرنسا المناخ الاستثماري في ليبيا

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج إجتماعًا مع مجموعة خبراء فرنسا وسفير الاتحاد الأوروبي، وبحضور كلا من الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصصة والاتحاد العام للغرف التجارية في ليبيا ومصلحة الضرائب وعدد من أصحاب الأعمال لمناقشة إمكانية تعزيز المناخ الاستثماري في ليبيا، ودعم المشاريع الصغرى والمتوسطة.

كما تم خلال الاجتماع بحث إنشاء أسواق حرة وتعزيز تجارة العبور والاهتمام بالصناعات المحلية والتصدير الأسواق الخارجية، وضرورة مشاركة القطاع الخاص ودعم رجال الأعمال.