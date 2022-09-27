تراجع طفيف للدولار واليورو.. «المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الثلاثاء 27 سبتمبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 5.0486 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.8775 دينار، والجنيه الاسترليني 5.4621 دينار، والدولار الكندي 3.70 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2733 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3424 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3745 دينار، والدينار التونسي 1.5299 دينار، والدرهم المغربي 0.4615 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022: