قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إنه من المتوقع تكاثر السحب على مناطق الشمال الغربي، مع سقوط أمطار يصحبها خلايا رعدية من مساء اليوم ونهار الغد، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 31 و41 درجة مئوية على جميع المناطق.

حالة الطقس في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة :

السماء مغطاة جزيئا بالسحب، تتكاثر من مساء اليوم مع سقوط أمطار متفرقة خصوصا غدا، يصحبها خلايا رعدية، ومن المتوقع أن تكون جيدة على بعض المناطق من رأس اجدير إلى مصراتة، مما قد تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وتشمل مناطق الدواخل، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة، تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية فشمالية شرقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و36 درجة مئوية، وتصل اليوم على سرت إلى 40 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا من مساء اليوم على جميع المناطق.

حالة الطقس في الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد :

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر غدا، والرياح جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و39 درجة مئوية على معظم المناطق، وتسجل تراجعا تدريجيا من مساء الغد.

حالة الطقس في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة :

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر من مساء اليوم على غدامس والحمادة، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة، تتحول غدا على غدامس والحمادة إلى شمالية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و41 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا على غدامس والحمادة.

حالة الطقس في الواحات – السرير – تازربو – الكفرة :

السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و41 درجة مئوية.