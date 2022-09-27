السوق الرسمية: الدولار يوقف مسلسل الارتفاع واليورو يستقر

الوطن|متابعات

انخفض سعر الدولار أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الثلاثاء، إلى 5.04 دينار مقابل 5.05 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

واستقر اليورو عند 4.87 دينار، فيما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني 9 قروش إلى 5.46 دينار مقابل 5.37 دينار أمس.

كما استقر سعر الريال السعودي عند 1.34 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.37 دينار، وتراجع الدينار التونسي إلى 1.52 دينار من 1.54 دينار أمس، بينما حافظت الليرة التركية على مستوى 0.27 دينار، واستقر اليوان الصيني عند 0.70 دينار.

وتاليا قائمة الأسعار: