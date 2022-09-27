“باشاغا” يُتابع سير العمل بوزارات التعليم العالي والعمل والتأهيل والخدمة المدنية

قام رئيس الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب فتحي باشاغا، بعقد اجتماعاً ضم وزير التعليم العالي والبحث العلمي عاشور المسماري، ووزير العمل والتأهيل عبدالله الشارف، ووزير الخدمة المدنية محمود أبو نعامة.

وخلال الاجتماع إطلع “باشاغا” على سير العمل بوزارات التعليم العالي والعمل والتأهيل، والخدمة المدنية، وخططها للأشهر المتبقية من سنة 2022، كما نوقش اعتماد الهياكل التنظيمية والملاكات الوظيفية للوزارات والجهات التابعة لها.

تم خلال الاجتماع أيضًا بحث خطة وزارة العمل متضمنة الدورات التدريبية للباحثين عن العمل وموظفي القطاعات في الداخل والخارج، إلى جانب مناقشة تنظيم ملف العمالة الوافدة.

وفيما يتعلق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تم التطرق إلى ملف التعليم العالي والتأكيد على ضرورة الالتزام باللوائح المنظمة للإيفاد بالخارج، والتشديد على أهمية التخطيط للارتقاء بالجامعات الليبية والاهتمام ببرامج البحث العلمي، وإعداد الدراسات عن مدى توافق مخرجات النظام التعليمي مع متطلبات سوق العمل بالتعاون مع وزارة العمل والتأهيل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية