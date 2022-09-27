خلال اجتماعه مع سفير الجمهورية التونسية..”عون” يبحث مجالات التعاون مع الشركات التونسية وعودتها للعمل بقطاع النفط والغاز

عقد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون اجتماعًا مع سفير الجمهورية التونسية بليبيا الأسعد عجيلي والوفد المرافق له، بحضور مدير عام الإدارة العامة للشؤون الفنية ومدير عام الإدارة للشؤون القانونية ومدير مكتب العلاقات والتعاون الدولي .

حيث تباحث الطرفان مجالات التعاون مع الشركات التونسية وعودتها للعمل بقطاع النفط والغاز، كما أقترح “عجيلي” إمكانية عقد ورشة عمل بين الجهات المعنية بالصناعة النفطية فى البلدين.

كما أكد “عون” على عقد هذه الاجتماعات على الأراضي الليبية وكذلك أكد على قدرة الدولة بما لديها من خبرة فى مجال الاستكشاف والإنتاج لتقديم المساعدة الفنية والقانوينة لتونس وعلى عمق العلاقات الأخوية بين البلدين .

وفي الختام تحدث الوزير على أهمية دولة تونس لمختلف نشاطات شركات النفط التي تدير عمليات بحرية ودورها في احتضان العديد من قواعد الامداد لهذه العمليات .

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