الأفريقية تناقش تعديل الأسعار واستمرار رحلات العمرة واستئناف العمل بخط عمان

عقد المدير العام لشركة الخطوط الجوية الأفريقية، اجتماعا مع مديري التجارة والتشغيل لمناقشة الجدول الشتوي لرحلات الشركة والذي من المزمع العمل به الفترة القريبة، بالإضافة لتنسيق توقيت الرحلات و آلية التشغيل،والأسعار المعروضة الجديدة والتي ستتناسب والقدرة الشرائية للمواطن.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة استمرار الرحلات إلى مطار جدة من مطارات طرابلس ومصراتة وبنغازي للاستفادة من موسم العمرة، والاتفاق على استئناف الرحلات الى مدينة عمان الأردنية في أقرب وقت ممكن.