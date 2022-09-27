تضاعف مبيعات السيارات الكهربائية في تركيا 3 مرات

أظهرت بيانات لجمعية موزعي السيارات تضاعف مبيعات السيارات الكهربائية في عموم تركيا نحو 3 مرات خلال أول 8 أشهر من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وذكرت وكالة الأناضول أن عدد السيارات المباعة بلغ 3 آلاف و283 في الفترة بين يناير وأغسطس 2022، مقارنة بنحو ألف و100 سيارة لنفس الفترة 2021، وفق بيانات الجمعية.

وأشارت إلى أن إجمالي مبيعات السيارات والمركبات التجارية الخفيفة انخفض خلال الفترة ذاتها بنسبة 8.5 %، وبلغ 458 ألفًا و446.

فيما حلت مبيعات سيارات البنزين في المركز الأول بـ250 ألفاً و401 سيارة، تلتها سيارات الديزل في المركز الثاني بـ 60 ألفاً 316 سيارة.