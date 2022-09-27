هيئة الإشراف على التأمين توجه مراسلة إلى “بن قدارة” بشأن توفير خدمات التأمين الصحي لمستخدمي قطاع النفط والغاز خارجياً

وجه المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين رسالة إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة”، بشأن تشكيل لجنة كلفت باتخاد الترتيبات اللازمة لتوفير خدمات التأمين الصحي لمستخدمي قطاع النفط والغاز خارجياً وأن لها في ذلك حق الإتصال بشركات التأمين العالمية المتخصصة في مجال التأمين الصحي .

كما أكدت هيئة الإشراف على التأمين بإعتبارها مكون حكومي معني بمتابعة تنفيذ النصوص القانونية المنظمة لهذا النشاط لضمان تحقيق الأهداف الإقتصادية والاجتماعية لنشاط التأمين إضافة لتوفير الحماية لحملة الوثائق والمستفيدين منها والغير والعمل على الرفع من مستوى المدخرات الوطنية والحفاظ على موارد الدولة من العملات الأجنبية من التسرب وكذلك المحافظة على استمرار دعم سوق التأمين بغرض تنميته والعمل على تطوير مكوناته وكوادره.

كما يؤمل إعادة النظر في إستمرارية تنفيذ قرار مجلس إدارة المؤسسة موضوع كتابنا هذا وتعلمكم بأن هيئة الإشراف على التأمين وما أوكل لها من اختصاصات ومهام ستكون حاضرة للتعاون بإعتماد الضوابط والمعايير التي ستنتهي إلى توفير خدمات تأمينية مميزة من خلال أدوات التأمين المحلية والتي هي أصلا بحاجة لتوجيه كل موارد الدولة لتمكينها من تنمية وتطوير أدائها وصولاً إلى تحقيق الملاءات المالية التي تمكنها من المنافسة إقليميا ودوليا .

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