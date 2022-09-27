وزير النفط يبحث مع السفير التونسي عودة الشركات التونسية للعمل في القطاع 

طرابلس 27 سبتمبر 2022 ( وال ) – بحث وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية (محمد عون)، مع سفير تونس لدى ليبيا، (الأسعد عجيلي)، عودة الشركات التونسية للعمل في قطاع النفط والغاز الليبي.

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