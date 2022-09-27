اقتصاد

وزير النفط يبحث مع السفير التونسي عودة الشركات التونسية للعمل في القطاع 

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 27 سبتمبر 2022 ( وال ) – بحث وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية (محمد عون)، مع سفير تونس لدى ليبيا، (الأسعد عجيلي)، عودة الشركات التونسية للعمل في قطاع النفط والغاز الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك