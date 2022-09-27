الاقتصاد تؤكد على حماية ودعم الإنتاج المحلي وحل مشاكل المصانع الوطنية

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج بمقر الاتحاد الليبي للصناعة تعزيز التعاون لدعم و حماية الانتاج المحلي و مكافحة سياسة الإغراق و التي تؤدي الى تقليص الصناعة المحلية أو توقفها بصورة نهائية،وذلك بحضور رئيس مجلس ادارة هيئة تشجيع الاستثمار و رئيس اتحاد الصناعة وعدد من كبار أصحاب المصانع والشركات التجارية.

كما أكد الحويج على حماية و تحفيز بيئة العمل مع تعزيـز الابتكار بتشجيع زيادة المنتج المحلي، والحرص على تذليل كافة العقبات والعراقيل التي تواجه اتحاد الصناعة و ممثليين المصانع والشركات الصناعية لأنجاح المنتج الوطني بإيجاد بنية تشريعية و قوانين خاصة لحماية الصناعة المحلية الوطنية و تشجيع إنتاجها بالمواصفات العالمية.

وطالب الحضور دعم المنتج المحلي من قبل المقرات الحكومية وتشجيع اقتناءها بدلا عن شراء المنتج المستورد، كذلك طالبوا بتوفير الكهرباء بشكل مستمر وبقيمة مناسبة فتكرار الانقطاع يؤثر سلبا على سير العملية الإنتاجية، بالإضافة لضرورة تسهيل إجراءات جلب الأيدي العاملة الفنية وتعزيز التعاون مع وزارة العمل من أجل تنفيذ استراتيجية تطوير وتدريب الكوادر الوطنية في إطار خطة التعافي الاقتصادي .