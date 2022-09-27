“باشاغا” يطّلع على أداء وزارات الصناعة والزراعة والثروة البحرية والاستثمار

اجتمع رئيس الحكومة الليبية المكلف من قبل مجلس النواب “فتحي باشاغا”، مع وزير الصناعة والمعادن امحمد عبد القادر السعيدي، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية يونس العرفي، ووزير الثروة البحرية علي بن يونس، ووزير الاستثمار علي السعيدي القايدي.

تناول الاجتماع مناقشة ملفات خدمية من بينها إحالةُ بعض المصانع المهمة التي لديها شهادات عقارية إلى وزارة الصناعة، وكذلك ملف الأعلاف وضرورة وضع حلول له شكل عاجل ودور المصرف الزراعي في مساعدة المزارعين، وإعداد مقترح للبدء بزراعة محصول القمح لتحقيق إنتاج للدقيق بما يكفي حاجة السوق المحلي، فضلاً عن دعم الشرطة الزراعية وتوفير احتياجاتها.

إلى جانب ملف الجهات التابعة لوزارة الثروة البحرية وإعادة هيكلتها ووضع خطة عمل لها ، وفيما يتعلق بوزارة الاستثمار والجهات التابعة لها أمّن الاجتماع على ضرورة تفعيل البورصة المالية بغية إنعاش السوق المحلي.

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