بحث وزير النفط والغاز “محمد عون” اليوم الثلاثاء مع

سفير الجمهورية التونسية بليبيا “الأسعد عجيلي”والوفد المرافق له ,المجالات التعاون مع الشركات التونسية وعودتها للعمل بقطاع النفط والغاز

وأكد “عون” على عقد هذه الاجتماعات على الأرضي الليبية وقدرة الدولة بما لديها من خبرة فى مجال الاستكشاف والإنتاج لتقديم المساعدة الفنية والقانوينة للشقيقة تونس و على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين .

وأختتم الإجتماع بحديث “عون” عن أهمية دولة تونس لمختلف نشاطات شركات النفط التي تدير عمليات بحرية ودورها في احتضان العديد من قواعد الامداد لهذه العمليات .

The post “عون”يبحث مع سفير تونس مجالات التعاون مع الشركات التونسية وعودتها للعمل بقطاع النفط والغاز appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا