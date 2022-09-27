خاص | التخطيط تجهز مقترح لزيادة أسعار المحروقات بنسبة 600‎%

أكد مصدر مسؤول بوزارة التخطيط عن تجهيز مقترح لزيادة أسعار المحروقات بنسبة 600%، في حال تنفيذ جدول المرتبات الموحد .

وأضاف المصدر لتطبيق بكم الاخباري بأن اللجنة المشكلة لمراجعة أسعار المحروقات أوصت بالرفع التدريجي للأسعار، وذلك بما لا يؤثر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسر، وبما يضمن هامش ربح معقول لشركة البريقة وشركات التوزيع حسب وصفه .

وكان مجلس الوزراء الليبي قد شكل في مارس العام الماضي 2021 لجنة لوضع مقترح لرفع الدعم عن المحروقات واستبداله بالدعم النقدي دون توضيح آلية توزيع الدعم .ليبيا تهدر يومياً 600 ألف متر مكعب من المياه الصالحة للشرب.

كشف مدير مكتب الإعلام بجهاز إدارة وتنفيذ مشروع النهر الصناعي صلاح الساعدي عن هدر أكثر من 4 مليون متر مكعب من المياه سنويا .

وأضاف الساعدي لتطبيق بكم الاخباري بأن الاعتداءات المتكررة والتوصيلات غير الشرعية بخطوط نقل المياه يهدر يومياً أكثر من 600 ألف متر مكعب من المياه الصالحة للشرب .