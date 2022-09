عون وسفير تونس بليبيا يناقشان عودة الشركات التونسية للعمل بقطاع النفط

ناقش وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون مع سفير تونس بليبيا الأسعد عجيلي، عودة الشركات التونسية للعمل بقطاع النفط والغاز.

وقالت وزارة النفط، إن السفير التونسي اقترح خلال استقباله من طرف وزير النفط، إمكانية عقد ورشة عمل بين الجهات المعنية بالصناعة النفطية في البلدين، فيما أكد عون عقد هذه الاجتماعات على الأرضي الليبية.

من جهة أخرى أكد عون، قدرة الدولة الليبية بما لديها من خبرة في مجال الاستكشاف والإنتاج، على تقديم المساعدة الفنية والقانونية لتونس.

وشدد عون على أهمية دولة تونس لمختلف نشاطات شركات النفط التي تدير عمليات بحرية، ودورها في احتضان العديد من قواعد الإمداد لهذه العمليات

المصدر: وزارة النفط والغاز

