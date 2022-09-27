اقتصاد

950 ألف عامل أجنبي مسجل لدى وزارة العمل والتأهيل

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

قال وكيل وزارة العمل والتأهيل علي ضوء أن عدد العمالة الأجنبية المسجل في منظومات الوزارة حتى نهاية شهر أغسطس الماضي لا يتجاوز 950 ألف شخص، تم إستجلابهم بعد الحصول على آذونات عمل.

وأضاف ضوء لتطبيق بكم الاخباري أن هناك تفاوت في الرقم الحقيقي للعمالة الأجنبية بين المسجلة في منظومة الوزارة والمسجل في منظومة مصلحة الجوازات والجنسية والتي يتجاوز العدد فيها 1.450 مليون عامل .

وكانت وزارة العمل والتأهيل قد منحت العمالة غير المنظمة فرصة التسجيل من خلال فتح باب التعاقد مع المؤسسات وأصحاب الأعمال في ليبيا، حتى مع عدم وجود إذن عمل سابق .

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