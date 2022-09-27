حكومة الوحدة تعتمد إجراءات التعاقد لتنفيذ صيانة طريق “سبها – أوباري وإعادة إنشاء طريق أم الأرانب – القطرون

طرابلس 27 سبتمبر 2022 (وال)- أصدر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الثلاثاء، القرار رقم 844 لسنة 2022، بإعتماد إجراءات التعاقد لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات مع شركة أرتش للتعمير والسياحة والصناعة والتجارة المحدودة التركية لتنفيذ عدد من المشروعات.

وتتضمّن المشروعات المتعاقد عليها، تنفيذ مشروع صيانة طريق (سبها – أوباري) بطول 90 كيلو مترًا مفردًا، و90 كيلو مترًا مزدوجًا بقيمة قدرها 696 مليونًا وألفي دينار ليبي، وكذلك تنفيذ مشروع إعادة إنشاء طريق (أم الأرانب – القطرون) بطول 151كيلو مترًا مفردًا بقيمة قدرها 382 ألفًا وخمسمائة دينار ليبي. (وال)

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