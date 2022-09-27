خاص.. الحرس البلدي يؤكد قفل عدة محال إلى حين تعريب مسمياتها .. وتجار يشتكون من ذلك ..ويوضحون الضرر

كشف الناطق الرسمي باسم جهاز الحرس البلدي فرع طرابلس “محمد الناعم” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن إقفال عدد من المحال التجارية وذلك لتسميتهم باللغة الإنجليزية وذلك تنفيذاً للقانون الليبي .

وبحسب قوله فقد عزز تنفيذ هذا القانون كتاب رئيس هيئة الرقابة الإدارية طرابلس “سليمان الشنطي” لتنفيذه بالإضافة إلى أن المحال سيتم فتحها بعد استكمال الإجراءات وتغيير المسميات .

حيث تم اليوم قفل من المحال مع شكوى عدد من التجار والزيادة من أزماتهم خصوصاً مع وجود عدة ماركات عالمية في ليبيا متسائلين عن كيفية تعريبها ؟؟ ففي ظل الركود الاقتصادي الحاصل بالسوق الليبي يري التجار أن ما يحدث ليس إلا عائقاً لهم وأزمة جديدة ..

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية