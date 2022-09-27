العابد يبحث العلاقات الثنائية مع بنغلاديش وملف العمالة الوافدة

بحث وزير العمل والتأهيل علي العابد خلال لقائه سفير بنغلاديش لدى ليبيا شميم الزمان بمقر الوزارة، العلاقات الثنائية بين البلدين وملف العمالة الوافدة.

وأكد العابد ،حرص وزارته على تسوية أوضاع العمالة الأجنبية كافة وفق القوانين والتشريعات المعمول بها بما في ذلك العمالة البنغالية، مشيراً إلى أن سوق العمل الليبية تضم أعدادًا من العمالة البنغالية في مجالات عديدة، مشددًا على أهمية التوعية للعمالة حتى لا تكون ضحية الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة والهجرة غير شرعية.

كما أكد على دور منصة الوافد في هذا الشأن، داعيًا جميع الوافدين للعمل في ليبيا إلى ضرورة الدخول عبر الطرق الشرعية وعبر المنصة التي بدأت بالعمل بشكل رسمي. من جانبه أعرب السفير البنغالي عن رغبة بلاده في توقيع مذكرة تفاهم مع ليبيا لتنظيم تنقُّل الأيدي العاملة بين البلدين، ومن المتوقع أن تكون هناك زيارة قريبة لوزير العمل البنغالي إلى ليبيا خلال الفترة القريبة المقبلة.