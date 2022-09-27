المقريف يتفقد مخزون الكتاب المدرسي استعداداً للعام الدراسي المقبل

قام وزير التربية والتعليم الدكتور موسى المقريف بزيارة تفقدية لمخزن الكتاب المدرسي الرَّئيسي التابع لمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، رفقةَ وكيلِ الوزارة لِشؤون المراقبات الدكتور محسن الكبير ومُدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية الدكتور كامل الويبة.

واستمع المقريف خلال جَولته التي شَملتْ المخزن الرئيسي للكتاب بتاجُوراء لاِحاطة نائب مدير المخزن الرئيسي الأستاذ علي الوحيشي بِشأْن توزيع مخزُون الكتاب المدرسي على المخازن الفرعية بالبلديات، بالإضافة إلى توضيحات مدير إدارة الكتاب بمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية صلاح بن سوسوبِشأْن آلية التوزيع، مؤكداً أنَّ الكتاب المدرسي للفصل الدراسي الأول تمَّ توزيعه على المُراقبات كافة بِنسبٍ مختلفة.

بدوره، أكَّد الويبة متابعته مع الشركات المُنفِّذة آلية الشحن عبر الموانئ اللييية، مطمئِناً أنَّ أولى شحنات الكتاب المدرسي سَتصل خِلال الأسبوع المقبل.

وفي ختام جولته، وجه المقريف على ضرورة توزيع مخزُون الكتاب المدرسي عَلى مُراقبات التربية والتعليم كافة حسب احتياجاتِها وبشكل عادل، وذلك استعداداً لِلعام الدراسي الجديد الذي سَينطلق فِي السادس عشر مِن الشهرِ المُقبل.