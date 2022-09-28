باشاغا يبحث تبعات منحة الزواج وخطط عمل أربعة وزارات

بحث رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، أداء خمس وزارات وخططها حتى نهاية العام، بدءًا بخطة وزارة الشباب والمشاكل الناجمة عن منحة الزواج التي صُرفت عبر صندوق دعم الزواج وكيفية معالجتها.

واجتمع باشاغا مع كل من وزراء الشباب المهدي شعيب عطيت الله، والرياضة عبدالسلام غويلة، والثقافة صالحة الدروقي، والسياحة والآثار علي قلمه، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة انتصار عبود، في مقر رئاسة مجلس الوزراء في بنغازي، لمناقشة سير العمل بالوزارات المذكورة، فيما وجه باشاغا إلى ضرورة التواصل مع الاتحادات والأندية لتنظيم الفعاليات الرياضية في كل ربوع ليبيا.

كما ناقش المجتمعون أداء وزارة الثقافة والاستعدادات الجارية لانطلاق مهرجان درنة الزاهرة، وتفعيل دور المكتبات الثقافية داخل مؤسسات التعليم من أجل إثراء المناهج الدراسية، فضلاً عن بحث رؤية واستراتيجية وزارة السياحة وسعيها الدؤوب لحماية البنية التحتية السياحية، ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وناقش باشاغا خطة عمل وزارة الدولة لشؤون المرأة، مؤكدًا تدريب المرأة لزيادة قدراتها وتمكينها في شتّى المجالات وإلحاقها بسوق العمل، إلى جانب الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى الأورام من النساء والمسنّات.

وفي وقت سابق، عقد باشاغا اجتماعًا مماثلاً ضم وزراء الصناعة والمعادن امحمد عبدالقادر السعيدي، والزراعة والثروة الحيوانية يونس العرفي، والثروة البحرية علي بن يونس، والاستثمار علي السعيدي القايدي، لمناقشة خطط عملهم في الملفات الخدمية.