“الدبيبة” :حكومة الوحدة الوطنية هدفها العمل من أجل أن تكون السياحة في كافة جوانبها رافدًا أساسيًّا للاقتصاد الوطني

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” ,أن حكومته تهدف للعمل من أجل أن تكون السياحة في كافة جوانبها رافدًا أساسيًّا للاقتصاد الوطني.

وجاء ذلك خلال مشاركته في احتفالية اليوم العالمي للسياحة التي نظمتها وزارة السياحة والصناعات التقليدية، بحضور عدد من الوكلاء والشخصيات الوطنية المهتمة بالسياحة في البلاد.

The post “الدبيبة” :حكومة الوحدة الوطنية هدفها العمل من أجل أن تكون السياحة في كافة جوانبها رافدًا أساسيًّا للاقتصاد الوطني appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا