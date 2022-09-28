قفزة جديدة للدولار وتراجع اليورو.. «المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاربعاء 28 سبتمبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 28 سبتمبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 5.0739 دينار، مسجلاً قفزة جديدة.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.8547 دينار، والجنيه الاسترليني 5.4215 دينار، والدولار الكندي 3.6845 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2744 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3488 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3814 دينار، والدينار التونسي 1.5281 دينار، والدرهم المغربي 0.4588 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاربعاء 28 سبتمبر 2022: