غيوم وأمطار متفرقة على مناطق الشمال الغربي

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تكاثر السحب على مناطق الشمال الغربي يتخللها سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر، وتبقى الأجواء دون تغيير يذكر على باقي المناطق.

حالة الطقس في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة :

السماء غائمة اليوم، يتخللها سقوط أمطار متفرقة، خصوصا على المناطق الممتدة من القره بوللي إلى مصراتة وترهونة وبني وليد ومسلاتة وغريان ويفرن، يصحبها خلايا رعدية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة، تتحول غدا إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و32 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم الجمعة.

حالة الطقس في الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد :

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و37 درجة مئوية على معظم المناطق، وتسجل ارتفاعا خلال اليومين القادمين.

حالة الطقس في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

السماء قليلة السحب، تتكاثر على غدامس والمناطق المجاورة لها، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم يصحبها خلايا رعدية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة تنشط أحيانا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و42 درجة مئوية، ولا تتجاوز 32 درجة مئوية على غدامس والحمادة.

حالة الطقس في الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:

السماء صافية، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و40 درجة مئوية.