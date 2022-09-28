بيتكوين تتجاوز 20 ألف دولار للمرة الأولى منذ أسبوع وسط انهيار عملات رقمية أخرى

تجاوزت عملة بيتكوين أمس مستوى 20 ألف دولار، وذلك للمرة الأولى منذ نحو أسبوع، إذ انتعشت العملات المشفرة إلى جانب الأصول الأخرى شديدة التأثر بالمخاطر، في التعاملات الآسيوية.

وبحسب “رويترز”، ارتفعت بيتكوين، أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، أكثر من 5 في المائة لتصل إلى 20286 دولاراً. وصعدت إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة، 4 في المائة إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 1389 دولاراً.

يأتي ذلك في وقت طلبت فيه النيابة العامة في كوريا الجنوبية من الإنتربول إصدار نشرة حمراء للقبض على دو كوون مؤسس عملة “تيرا” المشفرة، قائلة إنه رفض التعاون مع التحقيقات المرتبطة بانهيارها الذي كلف المستثمرين 40 مليار دولار.

وأكد مسؤول من مكتب النيابة العامة في منطقة جنوب سيول أن طلباً صدر للسلطات لإلغاء جواز سفر كوون، مشيراً إلى أنه قد أصبح من الواضح كونه فاراً من العدالة.

وقال المسؤول “بدأنا إجراء لوضعه على قائمة النشرة الحمراء التابعة للإنتربول وسحب جواز سفره”، مضيفاً أن كوون قال للمحققين عبر محاميه إنه لن يتعاون.

وأدى انهيار “تيرافورم لابز” في وقت سابق هذا العام إلى خسارة نحو 40 مليار دولار من أموال المستثمرين وهز أسواق العملات المشفرة العالمية.

وتزايدت التساؤلات بشأن مكان وجوده بعدما قالت شرطة سنغافورة نهاية الأسبوع إنه غير موجود في البلاد.

وقال المسؤول “نرى أنه هارب منذ اللحظة التي غادر فيها إلى سنغافورة”، مضيفاً ندرك أنه لا رغبة لديه في التعاون مع جميع التحقيقات مذاك”.

ونفى كوون الذي بقي نشطاً على “تويتر” الأحد، أن يكون فاراً من وجه العدالة، لكنه لم يكشف عن مكان وجوده.

وقال على “تويتر”، “لأي وكالة أبدت اهتماما بالتواصل، نتعاون بشكل كامل ولا شيء لدينا نخفيه”.

كذلك، أصدرت النيابة العامة في كوريا الجنوبية مذكرات توقيف في حق خمسة أشخاص آخرين لم تذكر أسماءهم أنهم على صلة بعملة “تيرا – دولار” المستقرة stablecoin وعملة “لونا” المشفرة.

وانهار نظام كوون “تيرا/ لونا” في مايو الماضي، بينما تراجع سعر العملتين إلى صفر تقريباً، فيما أثرت التداعيات في سوق العملات المشفرة الأوسع.

وتسبب الانهيار في خسائر تجاوزت 500 مليار دولار في أسواق العملات المشفرة العالمية، بحسب ما ذكرت بيانات من القطاع.

وصممت العملات المستقرة ليكون لها سعر مستقر نسبيا، وهي مرتبطة عادة بسلعة أساسية فعلية أو عملة.

لكن TerraUS كانت حسابية وتستخدم شيفرة للمحافظة على سعرها عند نحو دولار واحد.

وخسر كثير من المستثمرين مدخراتهم عندما بدأ انهيار “لونا” و”تيرا”، بينما فتحت سلطات كوريا الجنوبية تحقيقات جنائية عدة بشأن الانهيار.