مركز البحوث الزراعية يختتم الدورة التدريبية الأولى في زراعة الأنسجة النباتية

البيضاء 28 سبتمبر 2022 (وال) _ أفادت مدير مكتب الإرشاد والإعلام بمركز البحوث الزراعية والحيوانية (شيخة سلام) _ لوكالة الأنباء الليبية _ بأن مساء أمس الثلاثاء، اختُتِمت الدورة التدريبية الأولى في برنامج زراعة الأنسجة النباتية، والتي نفذها مركز البحوث الزراعية والحيوانية بالبيضاء، بالتعاون مع مركز بحوث التقنية الحيوية، من خلال أساتذة مختصين في هذا المجال.

وأوضحت سلام لمراسل (وال) _ أن السادة المُدربين منحوا شهادات شكرٍ وتقدير، كما مُنِح البحاث شهادات مشاركة في الدورة بحضور كل من إدارة المركزين، في إطار اتفاقية التعاون التي أُبرِمت مع المركز الليبي لبحوث التقنية الحيوية.

وأشارت إلى أن برنامج زراعة الأنسجة يهدف إلى حفظ الأصول الوراثية للنباتات وإنتاج نباتات مقاومة الأمراض. (وال _ البيضاء) ه ع

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