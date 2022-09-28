الدولار يتأرجح فوق الـ5 دنانير في السوق الرسمية

الوطن|رصد

ارتفع سعر الدولار أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الأربعاء، إلى 5.07 دينار مقابل 5.04 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وانخفض اليورو إلى 4.85 دينار مقابل 4.87 دينار أمس، وسعر الجنيه الإسترليني إلى 5.42 دينار مقابل 5.46 دينار أمس.

واستقر سعر الريال السعودي عند 1.34 دينار، وثبت الدينار التونسي عند 1.52 دينار، وزاد سعر الدرهم الإماراتي إلى 1.38 دينار مقابل 1.37 دينار أمس. وحافظت الليرة التركية على مستوى 0.27 دينار، واستقر اليوان الصيني عند 0.70 دينار.

وتاليا قائمة الأسعار: