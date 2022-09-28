بدء صرف التفويضات المالية لفروع وزارة الشباب

أعلن وزير الشباب بحكومة فتح الله الزني خلال الاجتماع الأول لهيئة الرأي عن بدء صرف التفويضات المالية المخصصة لفروع الوزارة بعموم ليبيا، وجاهزية إدارة الشؤون الإدارية والمالية لذلك.

وناقش المجتمعون العمل الدوري لفروع الوزارة والوقوف على بعض العراقيل التي تواجه سير العمل، بالإضافة إلى استكمال إجراءات أصول الوزارة بالفروع واستكمال إجراءات تسميتها لدى مصلحة الأملاك، وتقديم الجهات التابعة للوزارة تقريرا دوريا حول عملها وطبيعة المهام المنجزة.

وحضر الاجتماع مديري فروع وزارة الشباب بعموم ليبيا ومسؤولي الجهات والمنظمات الوطنية الشبابية التابعة ومديري الإدارات والمكاتب بالوزارة.