“الشائبي” يوضح لتبادل أسباب الارتفاع الكبير الحاصل في سعر صرف الدولار الرسمي بالمصرف المركزي

أوضح الخبير المصرفي “عمران الشائبي” في تصريح لقناة تبادل بخصوص أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار الرسمي بمصرف ليبيا المركزي إن سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية ليس مرتبطًا بالدولار فقط وإنما بحقوق السحب الخاصة التابعة لصندوق النقد الدولي وهي سلة مكونة من خمس عملات “الدولار الأمريكي واليورو والرينمينبي الصيني والين الياباني والجنيه الإسترليني البريطاني” وكل عملة لها نسبة معينة في هذه السلة.

وأضاف بأن الزيادة في الطلب لأي عملة في هذه السلة مثل ما يحدث للدولار هذه الأيام نتيجة رفع نسبة الفائدة لسندات الخزانة الأمريكية سيؤدي لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل العملات الأخرى، بالمقابل لو نظرنا لأسعار اليورو والجنيه الاسترليني مقابل الدينار سنجد أن سعر صرفهم أصبح قريبا بل وأقل من سعر صرف الدولار، لأن سعر صرف الدينار مربوط بهذه السلة وليس بالدولار، مشيرا إلى أن المتوقع هو أن يزيد سعر الصرف لـ “5.10” مقابل الدولار الأشهر القادمة فيما سيهبط سعر اليورو لأقل من 90 سنتًا أمريكيا وربما يهبط الإسترليني ليكون بنفس سعر الدولار.

وكان سعر صرف الدولار الرسمي بمصرف ليبيا المركزي قد شهد ارتفاعا كبيرا ليصل اليوم إلى أكثر من 5.08 دينار للدولار الواحد بعد أن سجل مطلع العام الحالي سعر 4.60 دينار، فيما لم يتجاوز سعره مطلع العام 2021 نحو 4.46 دينار بعيْد اتخاذ قرار مجلس إدارة المصرف المركزي بتعديل سعر الصرف من 1.40 إلى 4.48 في السادس عشر من ديسمبر من العام 2020.

