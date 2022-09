“الكيلاني” تتابع صرف منحة الزوجة والاولاد وتسليم بطاقات ايفاء الخاصة بمنحة الزوجة والبنات

تابعت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية “وفاء الكيلاني” يوم الثلاثاء صرف منحة الزوجة والاولاد وتسليم بطاقات ايفاء الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة بحضور مشرف عام مشروع المنحة وحضور مدير مكتب التفتيش والمتابعة.

وقامت”الكيلاني”بتوجيه فروع المصارف لوضع آليات تسهل عملية التسليم حتى بعد ساعات الدوام الرسمي وتنظيم العملية منعاً للارباك والازدحام, مشيرةً بأن عملية اصدار البطاقات والتسليم مستمرة حتى انتهاء كل البطاقات .

