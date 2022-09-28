خاص.. التجاري الوطني لصدى: يجب تخفيف السيولة على المصارف.. وهذه الأسباب

صرح مدير إدارة فروع مصرف التجاري الوطني بطرابلس “عبدالرحمن سلامة” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: نحن ندعوا كافة المواطنين والزبائن بالمصرف إلى السحب عن طريق آلات السحب الذاتي، حيث يتجه المصرف إلى التركيز على الخدمات الالكترونية، ويجب تخفيف السيولة على المصارف.

وذلك بسقف سحب شهري بقيمة 4 آلاف دينار و8 آلاف شراء، حيث لدينا 40 آلة تعمل في طرابلس، كما يجب على المواطن أن يتقدم للحصول على البطاقة” إي تي إم”، ويتحصل عليها خلال 24 ساعة عند التقديم.

وأكد “سلامة” لصدى على أن المصرف سيقوم بضخ يوم غداً الخميس سيولة نقدية بفروع مصرف التجاري الوطني.

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