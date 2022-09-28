شبكة فرنسية: عمل حكومة الدبيبة لا يحترم أي قانون وليبيا تحتل هذه المرتبة في المؤشر الفساد العالمي

ذكرت شبكة” rfi” الفرنسية أمس التلاثاء أن تقرير ديوان المحاسبة الذي صدر منذ أسبوع يوضح جزء كبير من وجود نظام فساد كبير داخل حكومة الدبيبة وللتذكير سُجن العديد من الوزراء المشتبه في فسادهم العام الماضي قبل إطلاق سراحهم واستئناف عملهم من جديد .

وأكدت الشبكة الفرنسية أن عمل الدولة لا يحترم أي قانون أو أي قاعدة تتخذ القرارات عن قواعد الشفافية على سبيل المثال شراء 25 سيارة فاخرة لرئيس الوزراء وحتى الهدايا والساعات الفاخرة المقدمة لضيوف رئيس الحكومة وكل ذلك دون تقديم أي فاتورة أو تفسير إلى ديوان المحاسبة.

وأضافت الشبكة بلغ مؤشر مدركات الفساد في القطاع العام في ليبيا 83 نقطة في عام 2021 وتحتل ليبيا مركز متقدما في سلم الدول الأكثر فسادًا في العالم وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية