“الكبير”يطلق نظاماً الكترويناً خاص بالتقارير والبيانات المالية للمصارف العاملة في ليبيا

أطلق مُحافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” اليوم الإربعاء نظاماً الكترويناً خاص بالتقارير والبيانات المالية للمصارف العاملة في ليبيا,ويُمّكن هذا النظام المصارف من تسليم بياناتهم بشكل آلي بصيغة الكترونية موحدة .

ويوفر النظام الإلكتروني آلية حديثة لتحصيل وعرض البيانات والمعلومات التفصيلية المُتعلقة بالقطاع المصرفي، وإعداد التقارير والإحصاءات النقدية والمصرفية، ومُتابعة مؤشرات السلامة والإستقرار المالي.

