وكيل وزارة العمل يؤكد على ضرورة تسجيل العمالة الأجنبية بمنصة وافد

اجتمع وكيل وزارة العمل والتأهيل لشؤون الاستخدام “علي ضو”اليوم الأربعاء 27 سبتمبر ، بمدير إدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية “باكير أبوشهيوة” ومدير إدارة متابعة مكاتب العمل بالمناطق ومدراء مكاتب الاستخدام النوعية في عدد من القطاعات .

حيث تم خلال هذا الاجتماع تناول كيفية وضع آلية عمل موحدة في تنفيذ قرار وزير العمل والتأهيل بشأن ضوابط الاستخدام للعمالة الأجنبية ، وتم استعراض جملة من الإجراءات حول آلية التنفيذ.

وأكد “ضو” على ضرورة حث المراجعين على التقيد بتسجيل العمالة الأجنبية عبر منصة وافد، مؤكد إن الوزارة عاكفة على تدريب الكوادر الفنية في مكاتب الاستخدام التوعية.

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