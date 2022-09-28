الدبيبة يبحث مع السفير الكوري التعاون في أربعة مجالات اقتصادية

التقى رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا لي سانغ سو، اليوم في ديوان رئاسة الوزراء، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثانئية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة آلية التعاون في أربعة مجالات اقتصادية.

وأكد الدبيبة على ضرورة عودة الشركات الكورية إلى ليبيا واستئناف أعمالها، خاصة في مجال الكهرباء، وضرورة منح التأشيرات لليبيين لتحسين حركة القطاع الخاص.

واستعرض الطرفان سبل دعم التعاون بين القطاع الخاص الليبي والكوري، خاصة في مجال التجارة، بالإضافة إلى إمكانية توسيع النشاط في مجال النفط والغاز.

من جانبه قال سانغ إن السفارة الكورية ستبدأ في تسهيل الإجراء في الوقت القريب من طرابلس.

وفي 25 أغسطس طالبت الشركة العامة للكهرباء من مسؤولي شركة «داوو» الكورية الاستعجال في إتمام مشروع محطة الزويتينة وإحالة جدول بتفاصيل المشروع والأعمال المنجزة فيه.