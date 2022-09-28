وزارة الاقتصاد والتجارة تعقد اجتماعا لمناقشة مكافحة تقليد وتزوير العلامات التجارية والغش التجاري

بنغازي 28 سبتمبر 2022 (وال) –عقد اليوم الأربعاء، بمقر ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة بالمنطقة الشرقية، اجتماعا موسعا لمناقشة مكافحة تقليد وتزوير العلامات التجارية والغش التجاري.

وجاء الاجتماع بحضور رئيس ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة بالمنطقة الشرقية حسن العبيدي، ورئيس ديوان وزارة الصناعة المكلف ونيس الحربي، ورئيس جهاز الحرس البلدي بنغازي عميد فرج العقوري، وأعضاء من غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي.

وأوضح مدير مكتب الإعلام بجهاز الحرس البلدي بنغازي ملازم اول محمد العبيدي، “أنه تم مناقشة حماية العلامات التجارية والغش التجاري والقوانين المنظمة لها وفقا لأحكام القانون التجاري رقم (23) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.

كما شدد الحاضرون على ضرورة إطلاق حملة توعية عن أهمية تسجيل وحماية العلامات التجارية، كما أكد رئيس جهاز الحرس البلدي بنغازي بضرورة تطبيق القانون على المخالفين، وذلك للحفاظ على الأمن الغذائي والاقتصادي”. (وال بنغازي) ف و / س خ.

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