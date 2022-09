الذهب يُنهي تعاملات الأربعاء عند أعلى مستوى في أسبوع

أنهت أسعار الذهب تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، عند أعلى مستوى في نحو أسبوع، وسط تراجع الدولار الأميركي والعائد على سندات الخزانة الأميركية.

وفي نهاية الجلسة، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 2.1% أو بحوالي 33.80 دولار إلى 1670 دولاراً للأونصة، وهو أعلى مستوى للعقد الأكثر نشاطاً منذ الثاني والعشرين من سبتمبر الجاري، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وعلى الرغم من اتجاه الذهب لتسجيل مكاسب أسبوعية إلا أنه يتجه تسجيل خسائر شهرية وفصلية.

ويرى محللو السوق أن السبب وراء خسائر الذهب هو ارتفاع كل من العائد على سندات الخزانة الأميركية والدولار.

ومع ذلك رحبت أسعار الذهب بقرارات بنك إنكلترا الصادرة اليوم إذ كشف عن عزمه على شراء أكبر عدد ممكن من السندات الحكومية طويلة الأجل حسب الحاجة من الآن وحتى 14 أكتوبر تشرين الأول.

