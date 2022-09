وزيرا الصناعة والنفط يناقشان أهم النقاط للصناعات النفطية وكيفية توطينها

ناقش وزير الصناعة والمعادن “أحمد بوهيسة “بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الاربعاء مع وزير النفط والغاز “محمد عون”,أهم النقاط للصناعات النفطية وكيفية توطينها إضافة الى الاتفاق على تنفيذ عدة خطوات تضمن المردود الايجابي لعمل الوزارتين بحكومة الوحدة الوطنية

وبحسب ماجاء عن المكتب الإعلامي للوزارة فإن هذه الزيارات تأتي ضمن الزيارات التبادلية لبحث الية توحيد الجهود بين الوزارتين في سبيل النهوض بالعمل المشترك الذي يخدم المصلحة العامة.

