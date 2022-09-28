خاص … وزير مالية الوحدة يقوم بإيقاف مرتبات موظفين هيئة مكافحة الفساد بعد إحالة لنائب العام منذ العام الماضي

صرح مصدر مسؤول بالهيئة العامة لمكافحة الفساد لصحيفة صدى الاقتصادية عن قيام وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية بإيقاف إحالة مرتبات الموظفين بالهيئة بعد قيام الهيئة بإحالة عدة قضايا فساد تتعلق بوزار المالية لمكتب النائب العام في نهاية العام الماضي .

كما أوضح المصدر: رغم عدم إعتراف مجلس النواب بحكومة الوحدة الوطنية قام رئيس مجلس النواب بمراسلة وزير المالية لإحالة مرتبات مخصصات الهيئة للبرلمان وهو إجراء باطل حسب المادة 23 من قانون الهيئة الذي نص على أن للهيئة ميزانية مستقلة .

كما أضاف المصدر أن وزارة المالية تتحجج بعد الاعتراف برئيس الهيئة وتسأل المصدر ماعلاقة الموظفين إذا كان حجة وزارة المالية صحيحة .

وأشار المصدر إلى عدم وجود أي أحكام قضائية أو إدارية بحق رئيس الهيئة وفي نفس الوقت هناك العديد من الأحكام بخصوص رئيس ديوان المحاسبة ورئيس الرقابة الإدارية ورغم كل هذه القضايا لا تزال إدارتهم يتقاضون مرتباتهم ومخصصاتهم المالية .

وأضاف المصدر في الختام أن كل هذه الإجراءات التي تتبعها وزارة المالية والبرلمان من أجل إخضاع الهيئة .

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