خاص.. “الخويلدي”: نتمنى أن يكون هناك قياس لأداء البنوك في منظومة المركزي الإلكترونية

قال مسؤول بالمصرف التجاري الوطني “علي الخويلدي في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية: بالنسبة لاجتماع اليوم الفكرة التي خرج بها مصرف ليبيا المركزي هي اختصار للوقت وتسهيل للجهود أي أن التحول من يدوي إلى إلكتروني ستكون المؤشرات أدق وأوضح وأفضل وأتمنى أن يكون هناك قياس لأداء للبنوك وتقييمها من خلال العمل الجديد والمؤشرات الجديدة التي سيتم استخراجها من خلال المنظومة .

أما بخصوص منظومة التجاري قال “الخويلدي”: الأوضاع أصبحت مستقرة ليس كبداية النقل لايوجد المشاكل الأولى ومنطلقين في عملية تحويل الفروع ونقلنا فرع إمساعد وكمبوت وسوسة والفائدية والقبة وعين مارة ومطرد والأنابيب ووكالة بنينا في بنغازي ، وحاليًا متجهين للمنطقة الجنوبية بداية الأسبوع القادم لغات والقرضة وأوباري وأدري بالكامل ونهاية العام ستعمل كل الفروع بمنظومة جديدة ومتوفر بها كل الخدمات .

قال أيضًا: تم توفير لكل الفروع بطاقات الأغراض الشخصية كبطاقات نمو وامتياز مع شركة تداول وتطبيق الموبي مال وكل فرع يتم نقله يتم توفير البيانات مباشرة.

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