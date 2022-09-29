الدبيبة يؤكد لسفير كوريا الجنوبية ضرورة عودة الشركات الكورية إلى ليبيا ومنح التأشيرات للّيبيين

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا “لي سانغ سو”، عددًا من الملفات المشتركة بين البلدين، من بينها العلاقات التاريخية بين ليبيا وكوريا، وسبل دعم التعاون بين القطاع الخاص الليبي والكوري خاصة في مجال التجارة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الدبيبة و”سانغ لو” الأربعاء، في ديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس.

إذ أكد الدبيبة خلال اللقاء ضرورة عودة الشركات الكورية إلى ليبيا واستئناف أعمالها خاصة في مجال الكهرباء، وضرورة تحصيل منح التأشيرات لليبيين لتحسين حركة القطاع الخاص، إضافة إلى كذلك توسيع النشاط في مجال النفط والغاز.

ومن جهته أكد السفير، بأن سفارة بلاده ستبدأ في تسهيل الإجراء في الوقت القريب من طرابلس.

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