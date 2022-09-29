الوطنية للنفط: الإنتاج النفطي بلغ مليون و161 ألف برميل وإجمالي استهلاك الغاز مليار و173 قدم مكعب أمس الثلاثاء

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إجمالي الإنتاج النفطي ليوم أمس الثلاثاء، بلغ مليون و161 ألف برميل، وبلغ إنتاج المكثفات 48 ألف برميل.

المؤسسة وعبر صفحتها على فيسبوك أوضحت أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي مليار و 173 مليون قدم مكعب، كان أكثرها للشركة العامة للكهرباء التي بلغ استهلاكها، 938 مليون قدم مكعب، ثم المؤسسة الوطنية للنفط بـ 140 مليون قدم مكعب، يليها مصنع الحديد والصلب وبعض المصانع الأخرى بـ 66 مليون قدم مكعب، أما مصانع الإسمنت بلغ استهلاكها 29 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

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