خاص.. إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمركزي تصدر تقريرها الأول عن إستخدامات المصارف من النقد الأجنبي

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على التقرير الأول لإدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي اليوم عن” إستخدامات المصارف التجارية من النقد الأجنبي” خلال الفترة: (1/1 حتى 31/8 – 2022)” وهو تقرير مُفصل يحتوى على تحليل شامل لإستخدامات المصارف التجارية من النقد الأجنبي، من خلال منظومة مُتابعة طلبات التغطية، ومبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية بمصرف ليبيا المركزي وذلك تماشياً مع مبادئ الإفصاح والشفافية التي إعتمدها مصرف ليبيا المركزي.

– حيثُ بلغت إجمــالي المبالغ المُباعة للمصـــارف التجارية من النقد الأجنبي خلال الفترة من 1 / 1 حتى 31 / 8 /من عام 2022 من خلال منظومة متابعة طلبات التغطية، ومبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية بمصرف ليبيا المركزي نحو10,821.0 مليون دولار، مُقابل 12,477.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2021، بإنخفاض قدره نحو 1,656.7 مليون دولار.

كما أن مصرف الأمان للتجارة والإستثمار كان أكثر المصارف إستخداماً للنقد الأجنبي حيثُ بلغ نسبته نحو 16.6% خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2022 من إجمالي قيمة المبالغ المُباعة للمصارف، بقيمة بلغت نحو 1.8 مليار دولار، يليهِ مصرف الجمهورية بنحو 1.5 مليار دولار، ثُم تأتي مصارف التجاري الوطني،اليقين، النوران، الإسلامي الليبي، الوحدة والمصرف المتحد من حيث الأهمية النسبية.

حيثُ بلغت قيم إستخداماتهم للنقد الأجنبي خلال الفترة على التوالي 1.3 مليار دولار، 1.1 مليار دولار، 806.9 مليون دولار، 770.7 مليون دولار، 701.3 مليون دولار ، 698.8 مليون دولار.

وبحسب التقرير فتُعد البُلدان الأوربية أكثر المناطق التي حَوَّلت لها المصارف التجارية النقد الأجنبي لتغطية الإعتمادات المُستندية، أو الحوالات الأخرى، حيثُ بلغت أهميتها النسبية خلال الفترة نحو 51.4% من إجمالي الطلبات على النقد الأجنبي، ويعود ذلك إلى الجوار الجغرافي الذي يلعب دوراً رئيسياً في زيادة حجم المُبادلات التجارية بين ليبيا والدول الأوروبية، ثُم تأتي الدول العربية من حيث الأهمية النسبية بــنسبة 21.5% من إجمالي الطلبات، فيما شكلت الدول الأسيوية نسبة 18.4% من إجمالي الطلبات، وفي حين شكلت دول شمال ووسط وجنوب أمريكا والدول الأوروبية الأخرى نسبة 7.8%.

– تُشير البيانات إلى ضعف المُبادلات التجارية بين ليبيا والدول الأفريقية وأُستُراليا ونيوزيلندا كما أن تركيا الشريك التجاري الاول لليبيا.

– كما إحتلت طلبات شراء النقد الأجنبي المصارف التجارية للقطاع الخاص لسلع المواد الغذائية المتنوعة المرتبة الأولى من إجمالي طلبات الشراء خلال الفترة، حيث شكلت 17.6% من إجمالي طلبات شراء النقد الأجنبي، فيما أحتلت طلبات تغطية إستراد مُستلزمات إنتاج السلع الأساسية المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية لِتُشكل 15.0%، فيما شكلت طلبات تغطية الأعلاف، مُستلزمات الإنتاج والتشغيل، نسب 11.2%، 11.0% على التوالي.

بينما إحتلت طلبات شراء النقد الأجنبي للمصارف التجارية للقطاع العام لمستلزمات تشغيل مصنع الحديد والصلب المرتبة الأولى من إجمالي طلبات الشراء خلال الفترة، حيثُ شكلت ما نسبتهُ 26.8% من إجمالي طلبات شراء النقد الأجنبي، فيما جآءت طلبات تغطية إستيراد الآلات والمعدات في المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية لتشكل 11.1%، فيما شكلت طلبات مستلزمات إنتاج السلع الأساسية نسبة 10.8% من الإجمالي.

https://cbl.gov.ly/uploads/2022/09/Comm-Banks-Foreign-Exchange-Report-Arabic-version.pdf

https://cbl.gov.ly/en/uploads/sites/2/2022/09/Commercial-Banks-Uses-of-Foreign-Exchange-31Aug2022.pdf

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية