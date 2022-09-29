خاص.. السيطرة على التسريب الواقع بالمحطة 528.. و”الساعدي” يوضح سبب التسريب

أكد مدير إدارة منظومة الحساونة سهل الجفارة يونس التليسي بأن فرق الصيانة بالمنطقة الشمالية قد استطاعت السيطرة على التسريب الواقع على المحطة 528 بالقرب من مدينة بني وليد والواقعة على المسار الأوسط، وبأن فريق العمل باشر أعمال الصيانة فوراً منذ يوم أمس وحتى اليوم بشكل متواصل ودون توقف وتكللت جهودهم بالنجاح، ومنح أيضًا الإذن بالبدء بعمليات التعبئة فوراً .

وبدوره أوضح الناطق باسم جهاز النهر الصناعي “صلاح الساعدي” لصحيفة صدى الاقتصادية بأن هذا التسريب جاء بسبب الاعتداء من قِبل أحد المواطنين لغرض إجراء وصلة غير شرعية مما تسبب في حدوث تسريب المياه بالمحطة 528 .

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