الأخضر يسيطر على الأسواق.. انتعاشة تتحدى مخاوف الركود

رغم حالة عدم اليقين التي تضرب أكبر الاقتصادات، إلا أن الأسواق العالمية شهدت ارتفاعات جماعية، مع تراجع مؤشر الدولار.

وبعد سلسلة من الخسائر، تمكنت الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت الأربعاء من الصعود مع انخفاض عوائد سندات الخزانة، وأوروبا صعدت الأسهم مستفيدة من هدوء أسواق السندات.

مؤشرات النفط اتجهت للصعود مع تراجع مخزونات الخام الأمريكي، وتمسك الذهب بمكاسبه في ظل هبط الدولار.

وول ستريت

أغلقت وول ستريت على ارتفاع حاد الأربعاء بعد عمليات بيع مكثفة في الآونة الأخيرة مدعومة بتراجع عوائد سندات الخزانة في الوقت الذي تراجعت فيه أسهم شركة آبل بسبب مخاوف بشأن الطلب على هواتف آيفون.

وجاءت المكاسب القوية بعد أن أغلق المؤشر ستاندرد أند بورز 500 أمس الثلاثاء عند أدنى مستوياته منذ أواخر عام 2020.

وصعدت أسهم الشركات الكبرى الحساسة لتغيرات سعر الفائدة مثل مايكروسوفت وأمازون وميتا بلاتفورمز لمعظم الجلسة حيث انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بأكثر من 0.26 نقطة مئوية في أكبر انخفاض لها في يوم واحد منذ عام 2009.

وبحسب البيانات الأولية، ارتفع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 71.20 نقطة، أو 1.95%، ليغلق عند 3718.49 نقطة، في حين صعد مؤشر ناسداك المجمع 218.56 نقطة، أو 2.02%، إلى 11048.06 نقطة. وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 551.15 نقطة، أو 1.89%، إلى 29686.14 نقطة.

النفط

صعدت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي لترتد عن خسائرها الأخيرة على خلفية تراجع الدولار الأمريكي عن مكاسبه في الفترة الماضية وبيانات تظهر تراجعا في مخزونات الوقود الأمريكية على نحو أكبر من المتوقع وانتعاشا في طلب المستهلكين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.05 دولار أو 3.5% لتبلغ عند التسوية 89.32 دولار للبرميل. وأغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعة 3.65 دولار أو 4.7% إلى 82.15 دولار للبرميل..

الأسهم الأوروبية

صعدت الأسهم الأوروبية مع ارتداد مؤشر الأسهم القيادية في بريطانيا عن خسائره بعد أن قال بنك إنجلترا إنه سيشتري سندات لتهدئة الاضطرابات الناجمة عن الخطط المالية الجديدة للحكومة البريطانية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.3% بعد أن كان هبط نحو اثنين 2% في وقت سابق من الجلسة مع تفاقم أزمة الطاقة في المنطقة والارتفاع المستمر في عوائد السندات العالمية، مما أجج المخاوف بشأن حدوث ركود.

الذهب

ارتفع الذهب بأكثر من 1%، إذ أدى تراجع طفيف في الدولار إلى إحياء جاذبيته كملاذ آمن بعض الشيء، على الرغم من أن احتمالات الزيادة الحادة لأسعار الفائدة أبقت المعدن الذي لا يدر عائدا بالقرب من أدنى مستوياته في عامين ونصف العام.

صعد الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 1650.49 دولار للأوقية (الأونصة)، مرتفعا 1.5% في المعاملات الأمريكية ليعوض بعض الخسائر بعد تراجعه إلى أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان 2020 في وقت سابق من الجلسة.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.4% إلى 1658.90 دولار.

الدولار

ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار اليوم الأربعاء بعد انخفاضه أمامه في وقت سابق من اليوم في أعقاب شراء بنك إنجلترا سندات حكومية بريطانية،

تراجعت العملة الأمريكية بشدة على مدى جلسة التداول الأمريكية، حيث ارتفع اليورو في أحدث التعاملات 1.52% عند 0.9739 دولار بعد انخفاضه إلى 0.95355 دولار في وقت سابق.

وانخفض الدولار في آخر التعاملات 0.61% مقابل الين الياباني عند 143.955 بعد أن لامس أعلى مستوى له عند 144.860 ين.