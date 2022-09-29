مركز البحوث الزراعية والحيوانية يطلع على احتياجات فرع المركز بطرابلس 

طرابلس 29 سبتمبر 2022 (وال) _ قام فريقٌ من مركز البحوث الزراعية والحيوانية البيضاء، بزيارةٍ إلى فرع المركز بطرابلس، وذلك للاطلاع على وضع المحطات واحتياجاتها هناك.

وأوضحت مدير إدارة الإعلام والإرشاد بمركز البحوث الزراعية والحيوانية (شيخة سلام) لوكالة الأنباء الليبية: أن فريق مكلف من مدير عام المركز قام بزيارة إلى محطة ترهونة البحثية أكبر مجمع وراثي لأشجار الزيتون، والتي تعود إلى العام 1939 وتشمل عدد من المجعات الوراثية لأشجار الفاكهة.

وأضافت سلام: تمت زيارة محطة الخمس البحثية المختصة بالسلالات المحسنة للخضروات, ورصد نواقص المحطتين واحتياجتهما والبدء في صيانتهما بما يليق بهما كأذرع مهمة لمركز البحوث الزراعية والحيوانية. (وال _ طرابلس) ه ع

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