تراجع للدولار وصعود اليورو.. «المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الخميس 29 سبتمبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 5.0541 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.8833 دينار، والجنيه الاسترليني 5.4463 دينار، والدولار الكندي 3.6856 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2726 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3427 دينار، والدرهم الإماراتي 1.376 دينار، والدينار التونسي 1.5329 دينار، والدرهم المغربي 0.4568 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022: