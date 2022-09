بأكثر من 200 ممثل عن ليبيا.. انطلاق المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي الشهر القادم

قال رئيس مجلس الأعمال التونسي الافريقي أنيس الجزيري إن الدورة الرابعة للمنتدى الاقتصادي التونسي الليبي ستكون نقطة انطلاق لعودة المبادلات التجارية بين تونس وليبيا الى نسقها العادي والمتميز.

وذكر الجزيري في تصريح للصحيفة الاقتصادية أنّ الوفود التي ستكون حاضرة، متكونة من أكثر من 200 رجل وامرأة أعمال من ليبيا، اضافة الى وزير الصناعة الليبي وعديد الوزراء التونسيين.

وتابع الجزيري أنّ هذا المنتدى ينتظم بصفاقس عاصمة الجنوب التونسي المرتبط بعلاقات اقتصادية وطيدة ومتجذرة مع ليبيا وقد تقرر لهذه الاعتبارات تنظيمه كل عام ,مبرزا أن هذا النوع من التظاهرات له دور بارز في عقد الشراكات مع الجانب الليبي.

وأكد الجزيري أنّ فقرات المنتدى ستكون متنوعة وستتراوح بين تنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من تونس وليبيا فضلا عن تنظيم ورشات حول الطريق الصحراوي مصراته سبها اغاديس للولوج الى الاسواق الافريقية جنوب الصحراء و المناطق الحرة في تنمية التبادل التجاري.

ينظم المكتب الجهوي لمجلس الأعمال التونسي الافريقي بصفاقس، أيام 12 و13 أكتوبر 2022 الدورة الرابعة للمنتدى الاقتصادي التونسي الليبي تحت شعار «ملتقى البناء المشترك لاقتصاد متكامل».

