وضع حجر الأساس لإنشاء جسر إمتداد شارع الوحدة مع إزدواج الدائري الخامس ببنغازي

قامت بلدية بنغازي بوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء جسر إمتداد شارع الوحدة العربية، مع إزدواج الطريق الدائري الخامس، وذلك بعد أكثر من 33 سنة عن تنفيذ أخر جسر في المدينة، ويعتبر هذا الجسر جسر مُركب بطول 319 متر وبعرض 14 متر لكل جهة 7 أمتار.

ويأتي المشروع ضمن أعمال لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي، وبإشراف مكتب المشروعات بالبلدية وتنفيذ مجموعة جسر الذهب للمقاولات والاستثمار العقاري التابعه لشركة الريان القابضة، وبدعم فني من شركة ماتير الفرنسية ومدة تنفيذ المشروع 7 أشهر .

وأوضحت البلدية أن جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، تعاقد على تنفيذ 4 جسور مع ائتلاف شركات مصرية في مفترق “الليثي” تقاطع طريق المطار مع الطريق الدائري الرابع، ومفترق “المساكن ” تقاطع طريق المطار مع الطريق الدائري الخامس، ومفترق الجامعة تقاطع طريق العروبة مع الطريق الدائري الرابع ، ومفترق مديرية الأمن تقاطع طريق الهواري .